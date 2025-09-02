財産を受け取る際には、家族間であっても税金が発生する場合があります。では、祖父母から孫にまとまった額の金銭を渡す場合、孫は税金を支払う必要はないのでしょうか？ 本記事では、生前の家族間送金における税金の取り扱いや注意点について解説します。 生前の家族間送金は「贈与」とみなされる 個人の死後に財産を引き継ぐことを「相続」というのに対し、生前に財産を引き継ぐことを「贈与」といいます。財産を