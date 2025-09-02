９月１日に一部の地域で記録的な大雨となった北海道函館市内では、道路に流されてきた土砂などを撤去する作業に追われていました。２日も大気が不安定な状態で引き続き、大雨や土砂災害に警戒が必要です。（東海林記者）「冠水の被害があった函館市浜町の国道２７８号です。水は引きましたが、道路には大量の泥が残っています」函館市浜町では１日の大雨で道路に流されてきた土砂を重機で片付ける作業が続いていました。この場所は