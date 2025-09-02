2日（火）から3日（水）は前線を伴った低気圧が北日本を通過し、前線が日本海側から本州付近に南下する見込みです。そのため、北日本では3日の午前中にかけて雨が降りやすく、東北では局地的に雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。東北では土砂災害などに厳重な警戒が必要です。北陸から九州北部にかけての日本海側でも3日にかけて雨の降る所が多くなり、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。太平洋側では晴れる所が多