俳優の大泉洋（52歳）が、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルで公開された、10月スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」のインタビュー動画に出演。共演する宮崎あおい（39歳）について「なんであんなに変わらないんだろうなっていうね。なんか悪いことしてんじゃないかなって気がする」と語った。「ちょっとだけエスパー」に出演する大泉洋が、共演する宮崎あおいについて、「変わらないな。本当にお美しいというか。なん