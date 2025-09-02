患者の我々からすると、病院にかかった際にはできる限り早く、適切な治療を受けたいもの。そのため、質の高い医療を提供する医師を求めてしまいがちですが、「よい医療は評判のよい医師にかかれば自動的に受けられるものではない」と、現場の医師はいいます。その理由と、医療の質を上げる「患者の関わり方」について、本記事で詳しくみていきましょう。外来診療における「精度」と「効率」外来診療は限られた時間のなかで、的確な