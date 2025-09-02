◆米大リーグパドレス３―４オリオールズ（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスが１日（日本時間２日）、本拠でオリオールズに３―４で惜敗し、２連敗。移動日で試合のないドジャースと２・５ゲーム差に広がった。ド軍の地区優勝マジックは１つ減って「２２」になった。３―３の７回１死一塁で中継ぎエースのアダムがヘンダーソンに二遊間方向へのゴロを打たれた際、左足を負傷したか反転しながら