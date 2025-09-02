事件があったコンビニ高松市国分寺町7月27日 7月に高松市で起きたコンビニ強盗事件で、37歳の会社員の男が逮捕されました。男は別の事件への関与もほのめかしています。 強盗の疑いで逮捕されたのは、高松市円座町の会社員の男（37）です。 警察によりますと、男は7月27日未明、高松市国分寺町のコンビニで店員にナイフのようなものを突きつけて脅し、現金約12万円を奪って逃げた疑いが持たれています。 警察