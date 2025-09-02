首相官邸で開かれた「新しい地方経済・生活環境創生本部」の会合＝2日午前政府は2日、首相官邸で「新しい地方経済・生活環境創生本部」の会合を開き、都道府県域を超えた産業や観光の振興を支援する新たな制度を創設する方針を明らかにした。「広域リージョン連携」と位置付け、複数自治体や経済団体など多様な主体が協力して取り組む事業を財政支援する。人口減少が進む中、財源や人材を効果的に活用し、石破茂首相が看板政策に