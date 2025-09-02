秋田県仙北市は、2日午前11時00分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは西木町上桧木内の185世帯 378人です。「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。◆自治体による補足情報桧木内川が氾濫する危険があるため。◆避難情報が発令され