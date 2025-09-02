気象台は、午前11時15分に、洪水警報を久慈市、九戸村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・久慈市、九戸村に発表 2日11:15時点内陸、沿岸北部では、3日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■久慈市□洪水警報【発表】3日明け方にかけて警戒■八幡平市□洪水警報3日明け方にかけて警戒■岩手町□洪水警報3日明け方にかけて警戒■九戸村□洪水警報【発表】3日明け方