三重県選挙管理委員会は、三重県知事選挙の期日前投票の8月31日までの投票者数を発表しました。前回の4年前の選挙からは約1万人以上の増加となりました。三重県知事選挙には届け出順に、2期目を目指す無所属で現職の一見勝之氏（62）、無所属・新人で元四日市市議会議員の伊藤昌志氏（55）、無所属・新人で津市の建設会社の元役員石川剛氏（51）の3人が立候補しています。三重県選挙管理委員会によりますと、三重県知事選挙の期日