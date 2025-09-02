1日、三重県内の公立の小中学校約370校で始業式が行われ、夏休みを終えた子どもたちが元気に登校していました。津市の養正小学校では全校児童約170人が体育館に集まり、元気に校歌を歌いました。式では、松本幸也校長が、9月1日が防災の日ということにちなみ、過去の震災に触れ「地震はいつ起こるかわからないので、自分の命は自分で守ることを意識して頑張ってください」と話しました。その後、教室に戻った児童たちは、夏休みの