仙北市は桧木内川は氾濫するおそれがあるとして、一部地域に緊急安全確保を出しました。緊急安全確保が出されたのは、仙北市西木町上桧木内地区の185世帯378人です。仙北市は桧木内川が氾濫するおそれがあるとして、午前11時に警戒レベル5にあたる緊急安全確保を発令しました。西木町桧木内地区の511世帯1,055人には引き続き避難指示が出されています。仙北市では自主避難所を含めあわせて7か所の避難所を開設しています