東海3県の生協が連携する新ブランド「タノモット」の立ち上げを記念した出発式が1日、三重県四日市市で開かれました。生活協同組合コープみえとコープぎふ、コープあいちの宅配統一ブランド「タノモット」は、仕事や家事、育児などで忙しい毎日を送る若い世代をターゲットにしていて、商品の配達サービスの枠を越えた地域の暮らしをより豊かにするサービスを目指します。出発式で東海コープの竹内輝彦常務理事は、約2年かけてよう