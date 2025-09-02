ギリギリオニギリーズ この記事の画像を見るオーディション番組で視聴者が惹かれるのは、優れた人たちのすばらしい部分ばかりとは限らない。むしろ人よりもちょっとだめで、ハンデを抱えているように見えても、それをはねのけようとする底力に、心をつかまれたりする。ギリギリのところで踏ん張ろうとする姿にこそ、熱いドラマは生まれるのだ。絵本『ギリギリオニギリーズ』（玉田美知子：著、キッチンミノル：撮影/白泉社）でオ