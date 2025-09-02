元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が2日までに自身のインスタグラムを更新。体重を明かした。ストーリーに「半年ぶりに体重計に乗ったら前より2キロ増えててちょっと落ち込み気味な中川です」とつづり、「質問はありますか」と問いかけた。すると「ズバリ！中川安奈の体重を教えなさい」との質問が寄せられ、「163cm48kgだったんですが…50?になってました！」とぶっちゃけ、「（体重を秘密にしたいとかそこまでこ