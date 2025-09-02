ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が1日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希の体格について語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○「朗希は体が大きくなった」番組では、ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムにある「監督室」にて、ロバーツ監督にインタビューを実施。レギュラーシーズンも残り1カ月となった中、右ひじの手術から2年を経て待望の復活勝利をあげた大谷翔平の現