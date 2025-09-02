お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行さんが、自身のインスタグラムを更新。移住するタイへ旅立つことを報告しました。【写真を見る】【 TKO・木下隆行 】タイ移住への想い「正直めちゃくちゃ不安…です」「治安も言葉もお金も…お母さんの体調も…考えたらキリがないくらい」８月にタイへ移住することを公表していた木下さんは、自身のインスタグラムで、出演していたミュージカル「えんとつ町のプペル」の公演が終了したことを