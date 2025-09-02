女優の宮崎あおい（39歳）が、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルで公開された、10月スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」のインタビュー動画に出演。「一瞬で美味しいご飯がパッて作れるパワーがたまに使えたらいいなって思います」と語った。「ちょっとだけエスパー」に出演する宮崎あおいが、番組のインタビューで「どんな超能力が欲しい？」という質問を受け、「日常では、お料理作るのはすごい好きなんですけど、や