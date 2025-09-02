自民党の森山裕幹事長、公明党の西田実仁幹事長ら両党の幹部が2日、東京都内で会談し、政府に対し、物価高対策として経済対策の実施を求めることで一致した。また、7月の参院選で公約に掲げた国民1人当たり2万円を給付し、子どもと住民税非課税世帯の大人を対象に2万円を加算する方針について、公明党が「給付を急ぐ必要がある」との認識を示し、両党で引き続き議論を進めていくことを確認した。今後、両党の政調会長らが協議を進