俳優の大泉洋（52歳）が、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルで公開された、10月スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」のインタビュー動画に出演。「久しぶりになんか穏やか」な役を演じると語った。「ちょっとだけエスパー」の主演を務める大泉洋がインタビューに対応し、「激しめの役が多かったんですよね。自分で演じてね、ここ数年は」と話し、今回は「とってもなんか優しくて、『久々だな、こういう方』っていう感じ