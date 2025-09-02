落語家桂文枝（82）が仕事復帰できた喜びをブログで明かした。出演予定だった8月26日の大阪落語祭を休み、その後なんばグランド花月（NGK）出演も控えていた文枝だが、9月1日にNGK出演、ラジオ番組収録と復活。2日のブログでは「本当に皆様ありがとうございますこうして元気にできるのも皆様のおかげです皆様が応援してくださってると思うと劇場で盛り上がりました感謝しかありません」と心情をつづった。前日（1日）NGK出演