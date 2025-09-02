ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! µÜÀ¤LOCKS!¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖGRAVITY¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡½¡½¿·¶Ê¡ÖGRAVITY ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ªµÜÀ¤¡§8·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ËÍ¤Î¿·¶Ê¡ÖGRAVITY¡×¡ª º£Æü¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³