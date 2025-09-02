昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（２８）が、デジタル写真集を発売したことを報告した。２日までにインスタグラムで「デジタル写真集『Ｒｅ：水平線』が発売されました！そして、９／１発売『週刊プレイボーイ３７号』に、再び登場させていただきました。どちらもぜひチェックしてね」と伝え、ふんわりしたピンクのトップス姿を掲載。「＃水平線＃週プレ」とタイトルをハッシュタグで添えていた