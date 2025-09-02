『患者と目を合わせない医者たち』（新潮新書・6月刊）を上梓した里見清一医師に、母親を膵臓がんで亡くした作家の川上未映子さんが、ご自身の体験をもとに疑問に思ったことを尋ねてみた。医者と患者は「がん」とどう向き合うべきか。対談内容は示唆に富む。＊＊＊【写真を見る】医師の里見清一氏と、母をすい臓がんで亡くした作家の川上未映子氏川上2年半ほど前に母が膵臓がんになり、昨年春に亡くなったのですが、当時、手術