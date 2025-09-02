東西横綱が揃い、若手力士の躍進もめざましい大相撲。令和の相撲人気は高止まりを続けているが、いつの世も真に人を魅了するのは、力士たちの磨かれた技と個性だ。ノンフィクションライターの武田葉月氏が、注目すべき現役力士たちを紹介するシリーズ「令和の名力士たち」。第3回は名古屋場所で初優勝を飾り、このまま波に乗った活躍が期待される琴勝峰が登場する。＊＊＊【写真】優勝しても「静かなる男」…秋場所は東の前頭5