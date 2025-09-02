小川直也が「運命的な存在」だった橋本真也について語ります（写真：笠井浩司／KKフォトグラフ）1999年1月4日、新日本プロレスの東京ドーム大会。当時、「破壊王」と呼ばれ新日本プロレスの強さの象徴でもあった橋本真也が、小川直也から実質的なKO負けを喫した一戦は「1･4事変」として、今でもファンの間で語り継がれています。余りにも衝撃的だったこの一戦の背景には、いったい誰の、どんな思惑があったのでしょうか。小川直也