9月1日午後、芸能従事者のための労災保険「全国芸能従事者労災保険センター」を運営する一般社団法人日本芸能従事者協会が都内で会見。 2021年に、芸能従事者が労災保険の「特別加入対象」（※1）となって以降、制度の“すき間”に取り残されてきた、副業・兼業などを補償の対象とする、新しい業種横断型の「特定フリーランス事業」（※2）の特別加入団体を設立したと発表した。 ※1：雇用関係にない個人事業主や