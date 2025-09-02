俳優の吉高由里子（37）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。近々の報告を予告し、反響を呼んでいる。9日ぶりの投稿で「はろはろ9月ーー皆様、特別な夏休みは過ごせましたか？」と呼びかけた吉高。「夏が終わる寂しさが見当たらないくらいまだまだ元気な夏日が続いておりますな」とつづった。続けて「んーと、最近の私はと言いますと、暫く離れていた台本と睨めっこする作業をしております。この作品とは別になりますが