Image: Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com Nintendo Switch 2とバチバチ？PS5発売から約5年、いよいよ新作の話題が熱くなってきました。これまでにも、プレステ新作発表前に数々の情報を提供してきたYouTubeチャンネル“Moore's Law is Dead”によると、次世代プレステ「PS6」と同時に、ドッキング可能なポータブル機が発売されるようです。 情報元になっているのは「複数の文書」だと