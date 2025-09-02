【落雷と突風に関する気象情報】九州北部地方に発表 九州北部地方では、高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。［１時間雨量］長崎県佐世保市５６ミリ、佐賀県伊万里市７０ミリの「非常に激しい雨」を観測しました。２日（火）夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。 、を、画像で掲載しています。 ［雨の予想］ ▶