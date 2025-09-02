【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１日、ミサイル総局傘下にある化学材料総合研究院を視察し、炭素繊維複合材料と大出力ミサイルエンジンの生産状況を視察した。朝鮮中央通信が２日に報じた。同通信は新型大陸間弾道弾（ＩＣＢＭ）の「火星２０」に使われるとしている。北朝鮮は昨年１０月に発射した「火星１９」を「最終完結版ＩＣＢＭ」と位置付けていたが、新たなＩＣＢＭの開発を示