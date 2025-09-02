東北では、活発な前線の影響で非常に激しい雨が降り、大雨となっています。土砂災害や川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。秋田など東北日本海側では、このあとも非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。3日朝にかけての予想雨量は東北で180ミリ、北陸で100ミリとなっていて、東北では平年の9月、1か月分を上回る大雨となる所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。一方、東北南部から