ドル円一時急伸、氷見野日銀副総裁「リスクや不確実性なくなることはない」発言 氷見野日銀副総裁の「リスクや不確実性なくなることはない」とのコメントを受け、日銀は利上げ急がないとの見方から一時円が下落。ドル円は147.54円付近まで急伸した。ただその後、メインシナリオ実現していけば引き続き利上げしていくとの発言を受け円はやや買い戻されている。基調的インフレ率は2%へ徐々に上昇しつつあるとも述べた。