子どもは授かりものなので、狙ったタイミングに必ず授かるとは限りません。そのため、周りが焦らすような言葉をかけるのは避けるべきですよね。ただ、身内ならなにを言っても許されると思っている人もいるようで……。今回は、妊活中に言われた義母の無神経な発言に驚いた話をご紹介いたします。「もしかして妊娠の報告かしら？」「結婚したらすぐに妊娠するものだと思っていた私。でも現実はそう甘くなくて、毎月頑張っているのに