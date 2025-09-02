フロッグポッドはPower Platform導入企業向けに「保守・運用支援サービス」の提供を開始しました。 フロッグポッド「保守・運用支援サービス」 フロッグポッドはPower Platform導入企業向けに「保守・運用支援サービス」の提供を開始。■よくある運用課題・属人化による退職リスクアプリやフローの中身を把握している人が退職してしまっている。・エラー対応の困難問題が発生していても原因特定・修正方法がわからない。