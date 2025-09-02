記念撮影でポーズ８月11日、東京ドームで「第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」の開会式が行われた。同大会は’94年に読売ジャイアンツ創設60周年記念としてスタート。中学年代の硬式野球大会としては、リトルシニア、ボーイズ、ポニー、ヤング、フレッシュの全５リーグが参加する唯一の大会だ。’07年からは日本野球連盟の公認を受けて、正式な全日本選手権となっている。これまでに、巨人の岡本和真（29）や広島