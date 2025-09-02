《お二人が素敵なリゾートファッションの姉妹コーデのように見えた》《なんか似てる？》とXでの投稿が相次いでいるのが、最近の愛子さまと佳子さまの似ている装い。8月23日、佳子さまは水玉模様の白いワンピースに赤いベルトをなさり、赤いバッグ、靴の装いで大阪・関西万博をご視察。ミャクミャクを思わせる色使いと可愛らしさで会場の人々を魅了、佳子さまフィーバーを巻き起こした。この装いに似ていたのが、須崎御用邸に入られ