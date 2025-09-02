双日テックイノベーションは、「先駆者と創るAI未来予想図」をテーマに、STech I Forum 2025を開催します。 STech I Forum 2025 会期 ： 2025年10月21日(火)13:00-19:00会場 ： 虎ノ門ヒルズフォーラム4F、5F主催 ： 双日テックイノベーション株式会社入場料 ： 無料 双日テックイノベーションは、「先駆者と創るAI未来予想図」をテーマに、STech I Forum 2025を開催。STech I Forumは、2024年7月