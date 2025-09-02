ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2025年8月30日にYouTubeを更新。大会出場に向けた「ガチトレ」の動画を公開した。「さらにでかくなった僕の本気の姿」横川さんは2019年、JBBF 日本ボディビル選手権で優勝。それ以来大会から遠ざかっていたが、24年11月、ボディビルの世界大会「ミスター・オリンピア」に挑戦すると表明した。25年11月1日には、埼玉で行われるボディコンテスト「ジャパンオープン」に出場する。横