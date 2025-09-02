女優の南果歩（61）が2日放送のTOKYOFM「BlueOcean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。結婚観を明かした。映画「ルール・オブ・リビング〜“わたし”の生き方・再起動〜」（9月19日公開）で離婚経験のある女性を演じる南果歩。「結婚っていうのは自分のパートナー、隣にいる人間を選ぶってことだから、友情でもないし、一歩踏み込んだ関係を持てる人じゃないと無理なんだなって演じながら感じましたね」と語った。パー