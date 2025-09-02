アイサンテクノロジーは続伸。午前１０時ごろ、日産自動車が２０２５年度から横浜市内で実施する自動運転モビリティーサービス実証実験で、高精度３次元地図を整備・提供すると発表した。これが手掛かりとなっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS