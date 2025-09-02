大田花きが堅調な動き。午前１０時ごろ、同業の東日本板橋花き（東京都板橋区）の全株式を来年４月に取得し子会社化すると発表しており、これが好材料視されている。 今回の子会社化は、首都圏における販売ネットワークの強化と市場機能の補完、両社の経営資源・ノウハウの共有による業務効率化とサービス向上などが狙い。取得価額は非開示。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。 出所：MINK