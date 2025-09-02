サントリー食品インターナショナルが続伸している。日本経済新聞電子版が１日、「サントリー食品インターナショナル（サントリーＢＦ）はエナジードリンク『レッドブル』の自動販売機での販売権をレッドブル日本法人から取得した」と報じた。更に２日午前、共同通信などが、「サントリーホールディングスは２日、午後３時から社長らが緊急記者会見すると発表した」と伝えている