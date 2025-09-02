瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。ただ、昼過ぎ以降は次第に雲が増えるでしょう。夕方から夜のはじめごろにかけて岡山県北部を中心に雨が降る見込みです。雷を伴って非常に激しく降るおそれがあります。天気の急変や雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で37度、津山で34度でしょう。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。 3日は曇りで、午後は雨の降るところがある