午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３４、値下がり銘柄数は３２２、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、ガラス・土石、卸売、海運、鉄鋼、鉱業など。値下がりは陸運、情報・通信、機械。 出所：MINKABU PRESS