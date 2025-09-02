Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢9·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½ÂÃ«¡¦MIYASHITA PARK¤Ç8·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE ²Æº×¤êIN MIYASHITA PARK¡Ù¤Î²ñ¾ì¤«¤é¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û½Â¤á¥«¥éー¤ÎÍá°á¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡¿Âç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È Â¾ ¢£½Â¤á¥«¥éー¤ÎÍá°á¤òÃå¤ÆÎÃ¤·¤²¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëMrs. GREEN APPLE ÈÖ