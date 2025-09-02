江戸時代から続く富山の秋の風物詩、「おわら風の盆」が富山市八尾町で始まりました。【映像】「おわら風の盆」の現場の様子「おわら風の盆」は、立春から数えて二百十日に合わせて毎年9月1日から3日間にわたって行われる伝統行事で、風の災害を防ぎ五穀豊穣を願うものです。三味線の旋律に胡弓の音色が合わさり、太鼓が拍子を刻む中、編み笠をかぶった男女が3日3晩唄と踊りを繰り広げます。今年、富山市はNew York Times