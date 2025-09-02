監修医師：佐伯 信一朗（医師） 兵庫医科大学卒業。兵庫医科大学病院産婦人科、兵庫医科大学ささやま医療センター、千船病院などで研鑽を積む。兵庫医科大学病院産婦人科外来医長などを経て2024年3月より英ウィメンズクリニックに勤務。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本医師会健康スポーツ医、母体保護法指定医。 子宮筋腫の概要 子宮筋腫は、子宮の平滑筋に由来する良性腫瘍であり、女性の生殖可能年齢に