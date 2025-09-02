東京湾に寄港しているイギリス海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の艦内に、無人機やミサイルなどを手がける海外の企業が集まり、最新の技術をアピールしました。【映像】東京湾の防衛産業デー現場の様子艦内で開かれた「防衛産業デー」には、イギリス企業を中心に29社が出展しました。ウクライナでの長時間の運用実績があるTEKEVERは、偵察などに使用する無人機の模型を披露しました。BAEシステムズは日本、イタリアと